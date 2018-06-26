Тука розповів, скільком звільненим з полону вже виплатили компенсації

Компенсації в 100 тис. гривень перерахували 71 особі

З 74 звільнених з полону на Донбасі у грудні 2017 року 71 особі вже виплатили належні компенсації. Про це у Twitter повідомив заступник голови Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і тимчасово переміщених осіб України Георгій Тука.

"З 74-х звільнених з полону в грудні 2017 року 71-й людині кошти компенсації в розмірі 100 000 гривень вже перераховані", - повідомив Тука.

З 74-х звільнених з полону в грудні 2017 року, 71-й людині кошти компенсації в розмірі 100 000 грвень вже перераховані. — Георгий Тука (@tuka_george) June 26, 2018

Нагадаємо, раніше глава Служби безпеки України Василь Грицак повідомив, що бойовики на Донбасі утримують в полоні 113 заручників.