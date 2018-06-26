Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Тука розповів, скільком звільненим з полону вже виплатили компенсації

НовиниСуспільство    26.06.2018 - 09:39
Фото: зустріч звільнених з полону, грудень 2017 (РБК-Україна)
Фото: зустріч звільнених з полону, грудень 2017 (РБК-Україна)

Компенсації в 100 тис. гривень перерахували 71 особі

З 74 звільнених з полону на Донбасі у грудні 2017 року 71 особі вже виплатили належні компенсації. Про це у Twitter повідомив заступник голови Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і тимчасово переміщених осіб України Георгій Тука.

"З 74-х звільнених з полону в грудні 2017 року 71-й людині кошти компенсації в розмірі 100 000 гривень вже перераховані", - повідомив Тука.

 

Нагадаємо, раніше глава Служби безпеки України Василь Грицак повідомив, що бойовики на Донбасі утримують в полоні 113 заручників.

 

В СБУ розказали, скільки українських полонених вдалося знайти та повернути на волю
Теги публікації: пленные, Компенсация, Георгій Тука  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
Родичі постійно плачуть: стало відомо, ким був вбитий під час погрому ром
"Повністю зняв скальп": з'явилися деталі звірячого вбивства українки голлівудським сценаристом
"Що шукали?": Олега Газманова з сім'єю затримали на кордоні в Італії
Принц Гаррі і Меган Маркл на межі розлучення, - ЗМІ
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся