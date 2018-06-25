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Боевики на Донбассе удерживают в плену 113 заложников, - Грицак

НовостиПроисшествия    25.06.2018 - 12:47
Фото: Василий Грицак (РБК-Украина)
Фото: Василий Грицак (РБК-Украина)

В рамках минского формата боевики подтвердили удержание лишь 24 заложников

Боевики на Донбассе удерживают в плену 113 заложников. Об этом в ходе брифинга заявил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак, сообщает пресс-служба ведомства в Тwitter.

"Сегодня на неподконтрольной украинской власти территории ОРДЛО продолжают удерживаться 113 заложников, из них подтверждено представителями ОРДЛО в рамках минского формата - только 24", - сообщил он.

Напомним, ранее Грицак сообщал, что Российская Федерация (РФ) сознательно блокирует переговоры по освобождению заложников.

Отметим, по словам Грицака, тысячи украинцев на оккупированном Донбассе подверглись пыткам.

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Теги публикации: Донбасс, заложники, Василий Грицак  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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