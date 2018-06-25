Боевики на Донбассе удерживают в плену 113 заложников, - Грицак

В рамках минского формата боевики подтвердили удержание лишь 24 заложников

Боевики на Донбассе удерживают в плену 113 заложников. Об этом в ходе брифинга заявил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак, сообщает пресс-служба ведомства в Тwitter.

"Сегодня на неподконтрольной украинской власти территории ОРДЛО продолжают удерживаться 113 заложников, из них подтверждено представителями ОРДЛО в рамках минского формата - только 24", - сообщил он.

-Сьогодні на непідконтрольній українській владі території ОРДЛО продовжуються утримуватися 113 заручників, з них підтверджено представниками ОРДЛО в рамках «Мінського формату» - лише 24 — СБ України (@ServiceSsu) June 25, 2018

Напомним, ранее Грицак сообщал, что Российская Федерация (РФ) сознательно блокирует переговоры по освобождению заложников.

Отметим, по словам Грицака, тысячи украинцев на оккупированном Донбассе подверглись пыткам.