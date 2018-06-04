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На Донбассе 26 шахт не работают из-за затопления и расхищения

НовостиПроисшествия    04.06.2018 - 12:03
Фото6 затоплена шахта на Донбассе (dn.gov.ua)
Фото6 затоплена шахта на Донбассе (dn.gov.ua)

Повторное проседание приводит к повреждению сооружений

По состоянию на сегодня примерно 26 шахт на Донбассе разворованы, все они затапливаются. Об этом на презентации результатов исследования экологической ситуации на Донбассе сообщил Виктор Ермаков, представитель Государственной экологической академии последипломного образования, передает корреспондент РБК-Украина.

"Процессы оползня на Донбассе происходят несколько иначе. Повторное проседание приводит к повреждению сооружений. Без мониторинга невозможно предложить действенные меры. Что касается шахт - они на сегодня разворованы и прекратили свою жизнедеятельность - это 26 шахт, и все они затапливаются. Все это приведет к соответствующим последствиям. В наших силах мониторинг в этих делах. Могут быть и непредсказуемые последствия для природы", - сообщил он.

Вместе с тем, министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш отметил, что необходимо принимать срочные меры.

"Опции в целом такие: или откачка воды в тех условиях, которые есть, или призывать международных партнеров", - сообщил министр.

Напомним, ранее сегодня Черныш сообщил, что затопление шахты "Золотое", которая расположена в Золотом на подконтрольной территории, и перебои в работе Донецкой фильтровальной станции создают угрозу для населения Донбасса.

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Теги публикации: Донбасс, Шахта  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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