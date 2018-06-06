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Тука розказав, чим загрожує зупинка викачування води з шахт Донбасу

НовиниПолітика    06.06.2018 - 04:15
Фото: Георгій Тука
Фото: Георгій Тука

Якщо з підтоплених шахт не викачуватимуть воду, то це може призвести до просідання ґрунтів

Георгій Тука назвав три основні загрози у випадку, якщо води з підтоплених шахт Донбасу не будуть викачувати. Про це повідомив заступник міністра тимчасово окупованих територій Георгій Тука, передає "Громадське".

За його словами, якщо з підтоплених шахт Донбасу не викачуватимуть воду, це може призвести до підтоплення територій, просідання ґрунтів та отруєння води.

"Три принципові позиції,які можуть мати негативні наслідки: перше – підйом грунтових вод, тобто житлові будинки можуть опинитися під водою, друга – наявність просідання грунтів. І третій сегмент з цього - потрапляння забруднених шахтних вод. Всі шахтні води надзвичайно забрудненні хімічними речовинами. Потрапляння цих вод в ті річки і озера з яких здійснюються водозабір для використання в якості питних вод", - розказав Тука.

Нагадаємо, раніше Віктор Єрмаков, представник Державної екологічної академії післядипломної освіти заявив, що приблизно 26 шахт на Донбасі розкрадені і затоплюються.

Міністр з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Вадим Черниш зазначив, що затоплення шахти "Золоте", яка розташована в Золотому на підконтрольній території, та перебої в роботі Донецької фільтрувальної станції створюють загрозу для населення Донбасу.

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Теги публікації: Донбас, Шахта, Георгій Тука  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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