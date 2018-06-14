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Тука: гуманитарно-логистический центр в Зайцево превратился в коррупционный

НовостиПроисшествия    14.06.2018 - 09:49
Фото: Георгий Тука (РБК-Украина)
Фото: Георгий Тука (РБК-Украина)

Гуманитарно-логистический центр уже месяц не работает

Гуманитарно-логистический центр в Зайцево Донецкой области на дорожном коридоре Бахмут-Горловка превратился в коррупционный. Об этом в Facebook сообщил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

"Так же мне стыдно за то, что мы не смогли навести порядок на гуманитарно-логистическом центре, который местные власти превратили в коррупционный перевалочный центр. И, если я не смог навести порядок, то я с удовольствием докладываю о том, что уже месяц этот центр просто не работает", - заявил Тука.

 

Що я відчуваю, коли підписую лист до міжнародних організацій з проханням придбати плівку для облаштування КПВВ? Що я...

Опубліковано George Tuka 13 червня 2018 р.

 

Напомним, на прошлой неделе КПВВ "Майорское" на Донбассе приостанавливал работу из-за акции протеста. Местные жители протестовали против увольнения главы администрации Зайцево Владимира Веселкина. По сообщениям местных СМИ, он разоблачил коррупционные схемы по поставкам контрабанды на оккупированные территории.

 

КПВВ на Донбассе за сутки пересекли более 42 тыс. человек
Теги публикации: Донецк, Донбасс, коррупция, Георгий Тука, Зайцево  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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