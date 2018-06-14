Тука: гуманитарно-логистический центр в Зайцево превратился в коррупционный

Гуманитарно-логистический центр уже месяц не работает

Гуманитарно-логистический центр в Зайцево Донецкой области на дорожном коридоре Бахмут-Горловка превратился в коррупционный. Об этом в Facebook сообщил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

"Так же мне стыдно за то, что мы не смогли навести порядок на гуманитарно-логистическом центре, который местные власти превратили в коррупционный перевалочный центр. И, если я не смог навести порядок, то я с удовольствием докладываю о том, что уже месяц этот центр просто не работает", - заявил Тука.

Що я відчуваю, коли підписую лист до міжнародних організацій з проханням придбати плівку для облаштування КПВВ? Що я... Опубліковано George Tuka 13 червня 2018 р.

Напомним, на прошлой неделе КПВВ "Майорское" на Донбассе приостанавливал работу из-за акции протеста. Местные жители протестовали против увольнения главы администрации Зайцево Владимира Веселкина. По сообщениям местных СМИ, он разоблачил коррупционные схемы по поставкам контрабанды на оккупированные территории.