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Тука: гуманітарно-логістичний центр у Зайцевому перетворився на корупційний

НовиниНадзвичайні події    14.06.2018 - 09:49
Фото: Георгій Тука (РБК-Україна)
Фото: Георгій Тука (РБК-Україна)

Гуманітарно-логістичний центр вже місяць не працює

Гуманітарно-логістичний центр у Зайцевому Донецької області на дорожньому коридорі Бахмут-Горлівка перетворився на корупційний. Про це у Facebook повідомив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука.

"Так само мені соромно за те, що ми не змогли навести порядок на гуманітарно-логістичному центрі, який місцева влада перетворила на корупційний перевалочний центр. І, якщо я не зміг навести лад, то я з задоволенням доповідаю про те, що вже місяць цей центр просто не працює", - заявив Тука.

 

Що я відчуваю, коли підписую лист до міжнародних організацій з проханням придбати плівку для облаштування КПВВ? Що я...

Опубліковано George Tuka 13 червня 2018 р.

 

 

Нагадаємо, минулого тижня КПВВ "Майорське" на Донбасі припиняв роботу через акції протесту. Місцеві жителі протестували проти звільнення глави адміністрації Зайцево Володимира Весьолкіна. За повідомленнями місцевих ЗМІ, він викрив корупційні схеми з постачання контрабанди на окуповані території.

 

КПВВ на Донбасі за добу перетнули понад 42 тис. осіб
Теги публікації: Донецьк, Донбас, коррупция, Георгій Тука, Зайцево  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс доллара, новини України, ООС
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