КПВВ "Майорское" на Донбассе приостанавливал работу из-за акции протеста

Жители местных поселков протестовали против увольнения главы администрации Зайцево

Контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) "Майорское" в Донецкой области сегодня приостанавливал работу из-за акции протеста местных жителей. Об этом сообщает "Громадьске".

Сообщается, что утром на КПВВ собрались жители поселка Зайцево, которые протестовали против увольнения главы местной администрации Владимира Веселкина. Люди требовали вернуть его на должность. На акции присутствовали жители поселков, которые подчиняются Зайцевской военно-гражданской администрации.

Также сообщается, что местные пытались перекрыть КПВВ, но полиция им помешала. Однако пункт пропуска закрыли и ввели так называемый "красный режим". Как сообщают пользователи соцсетей, по состоянию на 15:00 КПВВ возобновил работу.

Фото: акция на КПВВ

Напомним, ранее сообщалось, что миссия ОБСЕ зафиксировала на Донбассе 5,3 тыс. нарушений режима прекращения огня за неделю.