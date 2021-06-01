По ту сторону закона. Чем завершились громкие дела о полицейском произволе

Год назад неправомерные действия "стражей закона" вызвали акции протеста. Тогда основанием для них стали вскрывшиеся факты систематических пыток граждан в полиции Кагарлыка – райцентра в Киевской области. Активисты требовали уволить министра внутренних дел Арсена Авакова и провести "настоящую" реформу полиции.

Припомнили правоохранителям и еще один вопиющий эпизод, в котором также замешаны сотрудники Нацпола. Речь об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова в городе Переяслав-Хмельницкий (Киевская область). Тогда акции протеста привели к увольнению начальника полиции Киевской области Дмитрия Ценова. Впрочем, по состоянию на сейчас ни в одном из этих дел не поставлена точка.

Дела без приговоров

Убийство ребенка в Переяславе произошло 31 мая 2019 года. По версии следствия, местные полицейские Иван Приходько, Владимир Петровец, его несовершеннолетний сын Станислав и их друг Дмитрий Кривошея собрались, чтобы совместно провести время. Они употребляли алкоголь и стреляли по банкам.

Одна из пуль, калибром 5,6 мм, случайно попала в голову Кириллу Тлявову, который играл во дворе соседнего дома. Спустя три дня он умер в больнице. Все участники "попойки" были задержаны, а Приходько и Петровец уволены из полиции.

Дело уже почти полтора года слушается в районном суде Переяслава. За решеткой находится только один из обвиняемых – экс-инспектор полиции Приходько. Адвокат Виктор Чевгуз регулярно подает ходатайства с просьбой освободить его из-под стражи. Последнее из них 13 мая суд отклонил. Оружие, из которого убили Тлявова, до сих пор не найдено, также не установлено, кто именно из обвиняемых совершил смертоносный выстрел, говорит Чевгуз.

"Нет ни одного доказательства, что это совершил мой подзащитный Приходько или те другие, которые участвовали в стрельбе. До сих пор не установлено, кто это был", – сказал адвокат в комментарии РБК-Украина.

Суд в этом процессе уже исследовал материалы дела и завершает допрос свидетелей, осталось допросить обвиняемых. Защитник прогнозирует, что приговор может быть вынесен до конца текущего года. Треть доказательств обвинения суд уже счел недопустимыми, отметил он.

Примечательно, что адвокат Чевгуз, который сам ранее работал следователем милиции, сейчас защищает еще двух полицейских из другого громкого дела. Речь о кагарлыцком инциденте. Около года назад в райотдел этого населенного пункта были доставлены мужчина и женщина – свидетели по делу о краже в местном магазине. Как установило потом следствие Госбюро расследований, сотрудники райотдела Николай Кузив и Сергей Сулима применили пытки к этим гражданам.

В служебном кабинете они запугивали потерпевшую, надевали на нее наручники и противогаз, а также стреляли из пистолета над головой. Затем ее несколько раз изнасиловали. Задержанного мужчину также пытали и избивали, требуя дать показания. Сулима и Кузив были задержаны и арестованы на следующий день после инцидента.

Акции протеста под Радой после резонансной трагедии в Кагардыке (Фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Начав "копать" это дело, следователи ГБР и прокуроры Офиса генпрокурора обнаружили, что пытки, избиения и издевательства были нормой для сотрудников Кагарлыкского райотдела полиции. Учитывая это, к двум задержанным вскоре добавились еще трое их коллег: начальник отдела Сергей Панасенко, его подчиненные Сергей Трохименко и Ярослав Левандюк.

В январе текущего года их начали судить в Обуховском райсуде Киевской области. Заседания проходят по просьбе полицейских в закрытом режиме. Ни один из них не признает вину. Под стражей лишь двое из пяти – Кузив и Сулима.

"Все потерпевшие просили сделать открытый режим слушаний, а обвиняемые просили закрытый. Суд встал на их сторону, и решил проводить закрытые заседания", – говорит в беседе с изданием адвокат потерпевшей стороны Злата Симоненко. Она негативно оценивает это решение, поскольку считает необходимым привлечь внимание общества к этому громкому процессу.

Ее подзащитная Неля Погребицкая уже больше года находится под охраной. По словам адвоката, именно ее показания в этом процессе ключевые. Кроме того, потерпевшая до сих пор небезосновательно опасается за свою жизнь и здоровье.

Погребицкую и других потерпевших уже допросили в суде. Сейчас заслушиваются показания свидетелей обвинения. В конце сентября – начале октября можно ожидать приговор, прогнозирует Симоненко.

Адвокат Чевгуз в этом процессе защищает полицейских Кузива и Трохименко. Именно их следствие обвиняет в причастности к избиению задержанных, изнасилованию и укрывательству этих преступлений. Впрочем, по мнению их защитника, прямых доказательств вины в материалах дела нет.

"В этом деле резонанс превалирует над качеством доказательств", – убежден он.

Следователи ГБР и прокуроры, по его словам, давили на потерпевших, чтобы принудить их дать показания против полицейских. "Для меня, как для бывшего следователя, такой уровень расследования – это кошмар. Что кагарлыкского, что переяславского дела. Очень низкий уровень работы в них как ГБР, так и прокуроров", – подчеркивает юрист.

После вскрытия ужасающих фактов из кагарлыкского отдела руководство правоохранительных органов поручило активизировать расследование дел о превышении сотрудниками полиции своих полномочий. Это дало результат. Случаи применения пыток задержанных и фальсификации дел в течение прошедшего года были обнаружены в Павлоградском отделе в Днепропетровской области и в Городище Черкасской области.

Нерешенная проблема

Именно пристальное внимание к данной проблеме дало положительный результат, объясняет РБК-Украина начальник департамента ОГП по противодействию пыткам и другим нарушениям со стороны правоохранителей Юрий Белоусов.

"Говорить о каких-то кардинальных изменениях я бы не стал. В то же время мы наблюдаем определенное снижение количества таких случаев. Правоохранители во всяком случае начали понимать, что такие действия не останутся безнаказанными. Поэтому я наблюдаю незначительное, но уменьшение", – сказал он.

За весь прошлый год было зарегистрировано около 2 200 таких уголовных производств, за пять месяцев текущего – 700. А потому, подчеркивает прокурор, можно говорить, что пристальное внимание к этой проблеме ведет к снижению количества случаев пыток и избиений со стороны полицейских.

При этом Белоусов обращает внимание, что пытки в райотделах полиции – это системная проблема. Она связана с тем, что полицейских фактически не обучают другим эффективным методам расследования и проведения допросов. Более того, у правоохранителей до сих пор отсутствует единая процедура задержания и оформления граждан.

"Мы обнаружили отсутствие четко отлаженного механизма и процедуры задержания лица. Как оказалось, каждый видит этот процесс по-разному: патрульные задерживают по-своему, следователи и прокуроры это видят по-своему", – отметил Белоусов.

ОГП инициирует разработку единого порядка задержания граждан. Кроме того, профильный департамент совместно с общественными организациями уже разработал и передал правительству стратегию противодействия пыткам и план мер по ее исполнению на ближайшие три года. Принятие этого документа, по мнению разработчиков, поможет побороть эту проблему в Украине.

Игорь Клименко, Антон Геращенко, Арсен Аваков в Верховной раде (Фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Пока что и Нацполиция, и МВД пытаются справиться с данной проблемой "подручными" методами. Так, к примеру, райотделы в Кагарлыке и Павлограде после вскрывшихся фактов были в срочном порядке расформированы, а их сотрудники отправлены на переаттестацию. Ее, впрочем, успешно прошли абсолютное большинство. К примеру, из 38 кагарлыкских "копов" не прошел переаттестацию только один, а еще шесть сотрудников вообще получили повышение.

"Если два преступника из 43-х изнасиловали женщину, били ее, то они за это и отвечают. Но нельзя говорить, что, если один или два полицейских в райотделе плохие, то все плохие", – так ранее об этом говорил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Глава Национальной полиции Игорь Клименко называл причинами подобных трагедий дефицит квалифицированных кадров, особенно, в сельской местности. Связано это, по его мнению, и с низкой оплатой труда и со сложностями работы правоохранителей.

Решить системную проблему с пытками и превышением полномочий полиции могло бы повсеместное внедрение системы Custody Records, то есть беспрерывной видеозаписи событий в изоляторах временного содержания и в районных отделах полиции. Это помогло бы фиксировать все действия, которые проводят полицейские с задержанными. В прошлом году такие системы удалось запустить только в изоляторах временного содержания. С этого года планируются постепенно подключать и районные отделения полиции.

По мнению Клименко, эта система сможет защитить права не только задержанных граждан, но и самих полицейских, которых иногда неправомерно обвиняют в чрезмерном применении силы. "Об этом почему-то не принято говорить, но случаи необоснованных обвинений полицейских случаются нередко", – отметил глава Нацпола.

***

Трагедии в Переяславе и Кагарлыке заставили власти обратить особое внимание на то, какие кошмары происходят за закрытыми дверями служебных кабинетов отделов полиции в маленьких городах и селах. Они также вскрыли перманентную проблему с "качеством" кадров в силовых органах. Впрочем, решение этих задач было выбрано половинчатое. Увольнение нескольких сотрудников, обещания взять под контроль расследование и попытки изменить подход самих силовиков к раскрытию преступлений. Но системные изменения в полиции пока что на стадии долгосрочных планов.