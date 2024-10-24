У ТЦК звернулись з важливим нагадуванням до тих, хто живе не за пропискою

Якщо військовозобов'язані громадяни проживають не за місцем реєстрації, вони мають написати заяву і встати на військовий облік у ТЦК та СП за місцем їх фактичного проживання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Хмельницького ТЦК та СП.

Окрім цього там нагадали, що внутрішньо переміщені особи також повинні зареєструватися як ВПО і стати на облік у ТЦК та СП.

Зазначається, що після внесення нових даних до єдиного реєстру за фактичним місцем проживання, така людина буде автоматично знята з обліку за старою адресою.

Нагадаємо, що раніше український уряд визначив належні підтвердження сповіщення про виклик до ТЦК у разі вручення повістки або надсилання повістки поштою.

Згідно із новими нормами, підтвердження від людини отримання повістки поштою не потрібно.

Належним підтвердженням оповіщення у разі надсилання повістки поштою є:

день отримання поштового відправлення особою, що підтверджується інформацією та/або документами від поштового оператора;

день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати поштове відправлення чи день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою місця проживання особи, про яку вона сповістила ТЦК;

день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати відправлення чи день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою задекларованого або зареєстрованого місця проживання, якщо ця особа не повідомила ТЦК іншої адреси місця проживання.

Після отримання повістки військовозобов'язані мають з'явитися до ТЦК у 7-денний термін. Детальніше про нововведення щодо мобілізації - читайте у матеріалі РБК-Україна.