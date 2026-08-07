У ТЦК на Закарпатті незаконно списали з військового обліку понад 1,5 тисячі чоловіків

За даними слідства, її організували тодішній керівник Мукачівського РТЦК та СП та його підлеглий, відповідальний за військовий облік і бронювання.

Механізм фактично поставили на потік. До військово-облікових, медичних та інших службових документів вносили недостовірні відомості, на підставі яких чоловіків без законних підстав визнавали непридатними до військової служби.

За таку "послугу" брали від 5 до 10 тисяч доларів.

Щонайменше 1577 осіб у такий спосіб безпідставно виключили з військового обліку. 1142 з них нібито за станом здоров’я.

Коли виникла загроза викриття, у Мукачівському ТЦК почали позбуватися доказів.

У серпні 2024 року тодішній керівник РТЦК та СП, за даними слідства, оформив фіктивний акт про вилучення та знищив довідки, рішення ВЛК та іншу медичну документацію. Документи, які за законом мали зберігатися 75 років.

Проте слідчі відновили необхідну інформацію за даними НСЗУ, показаннями свідків, результатами експертиз та іншими матеріалами. Наразі 120 осіб уже поновлено на військовому обліку. Перевірка щодо інших триває.

У ході розслідування проведено 17 обшуків у чинних і колишніх працівників Мукачівського РТЦК та СП, членів ВЛК та інших фігурантів.

Двом колишнім посадовцям повідомлено про підозру у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України в особливий період. Прокурори наполягатимуть на безальтернативному триманні під вартою.

Слідство триває. Правоохоронці встановлюють роль окремих членів ВЛК та інших можливих учасників схеми.