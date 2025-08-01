ТЦК відмовляються давати відстрочку: адвокат пояснив, що робити

Чи мобілізують тих, в кого є право на відстрочку

Адвокати в розмові з РБК-Україна розповідають: в більшості випадків, якщо у людини є право на відстрочку, і навіть сама відстрочка при цьому ще не оформлена, то представникам ТЦК та СП такі люди зазвичай "мало цікаві".

"Так, теоретично людину з ще не оформленою відстрочкою можуть мобілізувати, і це не буде незаконним. У мене був в практиці випадок, коли мобілізували чоловіка, який мав батька з 2 групою інвалідності, але цю відстрочку він ще не оформив. Але він підпадав під право на звільнення вже як діючий військовий, і тому звільнявся з цією підставою вже з ЗСУ", – розповідає один з адвокатів.

В цілому, якщо у військкоматі бачать хоча б деякі документи про те, що ви підпадаєте під один із видів відстрочки, то мобілізували вас не повинні. Втім, в таких ситуаціях працює людський фактор, і залежить, на якого працівника ТЦК натрапить людина.

"Задача ТЦК – поповнювати мобілізаційний ресурс, але там знають: ось вони мобілізували людину з потенційною відстрочкою, людина пройшла ВЛК, приїхала у розподільний центр, звідки відправляють на навчання. І вже там з'ясовується, що людина може звільнитись зі служби. То краще уникнути цього ще на першому етапі. Звісно, це ідеальна картинка. А на практиці буває по-різному, і можливо що завгодно", - зауважує співрозмовник.

Що робити, якщо відмовили у відстрочці?

В такому разі можна подати на ТЦК до суду, якщо ви переконані, що у вас є всі підстави для отримання передбаченої законом відстрочки, але вам відмовили, каже РБК-Україна адвокат юридичної компанії "Riyako&Partners" Катерина Аніщенко.

ТЦК та СП має дати військовозобов'язаному пояснення, чому саме була відмова. Скажімо, якщо чоловік подав не повний пакет документів і якогось із них не вистачило.

"Наприклад, у родича мого клієнта є друга група інвалідності, є акт здійснення догляду, а йому відмовили, бо він не надав їм висновку ЛКК, що особа з другою групою інвалідності потребує стороннього догляду. А в законі вказано, що має бути або акт здійснення догляду, або висновок ЛКК. Тобто не два документи одночасно", – розповіла юрист.

Закони не забороняють подаватися на відстрочку повторно. Виходить, якщо вам відмовили один раз, ви маєте повне право подати пакет документів знову. Також перед подачею на відстрочку завжди треба перевіряти список документів, які потрібні саме у вашому випадку.