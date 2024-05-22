ТЦК, ЦНАП чи Резерв+: як оновити дані, щоб не стати "ухилянтом" (інструкція)

Згідно з законодавством, є три способи для оновлення військово-облікових даних через:

ТЦК і СП;

ЦНАПи;

мобільний застосунок "Резерв+".

Оновлення даних через ЦНАП: як це зробити

Потрібно звернутися до найближчого центру надання адмінпослуг або записатися через електронну чергу.

Прийти до ЦНАПу та заповнити заявку, надати актуальні дані.

Адміністратор ЦНАПу допоможе оновити дані в особистому кабінеті.

Після цього адміністратор повинен надати витяг про оновлення даних, завірений підписом та печаткою ЦНАПу.

Військовозобов'язаний повинен мати при собі паспорт, ідентифікаційний код, мобільний телефон.

При цьому зазначається, що оновити дані у ЦНАП можуть навіть ті військовозобов'язані, які не мають військового квитка та давно не уточнювали дані у ТЦК.

Оновлення даних через "Резерв+"

"Резерв+" - це мобільний застосунок для військовозобов'язаних, через який можна оновити особисті дані. Його можна завантажити через App Store та Google Play.

Для реєстрації в застосунку достатньо авторизуватися за допомогою BankID. Далі по черзі покажуться поля для підтвердження чи оновлення даних. Пропонується номер телефону - якщо він актуальний, натискаємо підтвердження, якщо ні - вводимо новий. Так само з електронною поштою та місцем проживання.

Після того, як всі дані будуть підтверджені чи оновлені - законний обовʼязок виконано. Далі з реєстру "Оберіг" підвантажаться дані та можна буде подивитися, що держава знає про вас.

Важливо, що стати на облік через застосунок "Резерв+" чи отримати бронювання - не можна. Зараз через застосунок можна лише оновити дані та отримати витяг з реєстру "Оберіг".