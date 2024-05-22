ТЦК, ЦПАУ или Резерв+: как обновить данные, чтобы не стать "уклонистом" (инструкция)

Военнообязанные должны обновить учетные данные в течение 60 дней со дня вступления в силу закона о мобилизации, то есть до 16 июля 2024 года. Сделать это можно несколькими способами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на омбудсмена по правам человека Дмитрия Лубинца в Telegram.
Согласно законодательству, есть три способа для обновления военно-учетных данных через:
Военнообязанный должен иметь при себе паспорт, идентификационный код, мобильный телефон.
При этом отмечается, что обновить данные в ЦПАУ могут даже военнообязанные, которые не имеют военного билета и давно не уточняли данные в ТЦК.
"Резерв+" - это мобильное приложение для военнообязанных, через которое можно обновить личные данные. Его можно скачать через App Store и Google Play.
Для регистрации в приложении достаточно авторизироваться с помощью BankID. Далее поочередно покажутся поля для подтверждения или обновления данных. Предлагается номер телефона - если он актуален, нажимаем подтверждение, если нет - вводим новый. Также с электронной почтой и местожительством.
После того, как все данные будут подтверждены или обновлены, законная обязанность выполнена. Далее из реестра "Оберег" подгрузятся данные и можно будет посмотреть, что государство знает о вас.
Важно, что встать на учет через приложение "Резерв+" или получить бронирование нельзя. Теперь через приложение можно только обновить данные и получить выписку из реестра "Оберег".
Напомним, что 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации в Украине. Детальнее о законе и изменениях в процессе мобилизации - в нашем материале.
Важным новшеством стало обновление данных для военнообязанных. Кроме того, заработал электронный кабинет для военнообязанных, речь идет о приложении "Резерв+".
Детальнее о приложении и как он будет работать в дальнейшем - по ссылке.
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