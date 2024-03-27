В ТЦК розповіли, які труднощі виникають в процесі мобілізації

Виконання мобілізаційного плану реалізується не в повному обсязі. Зокрема, є певні труднощі.

Про це заявив заступник начальника Івано-Франківського обласного територіального центру комплектування і соціальної підтримки Роман Боднар, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Західний курʼєр".

"Виконання мобілізаційного плану - інформація з обмеженим доступом. Тому цей момент коментувати не буду. Але скажу коротко - завдання реалізується не в повному обсязі. Труднощі є, і головна з них - викривлене сприйняття нашої роботи суспільством", - заявив він.

За його словами, російські спецслужби приділяють цьому велику увагу.

"Триває потужна інформаційна кампанія з дискредитації установ ТЦК. Суспільство підбурюють інформаційними вкидами, іншими методами", - заявив Боднар.

Він заявив, що основна маса військовозобов’язаних, які були готові захищати державу добровільно, пішли на фронт в перший рік повномасштабного вторгнення.

"Відтак, після 2022 року ми перестали працювати з категорією бажаючих проходити військову службу, і перейшли до тих громадян, які прагнуть всіляко ухилитися від виконання свого державного обов’язку", - заявив Боднар.

За його словами, зміна підходів до мобілізації відбувається періодично.

"Це вимушений процес, бо органи місцевого самоврядування, які, згідно з законом, повинні здійснювати оповіщення військовозобов’язаних, не виконують це завдання, а часом і відверто його саботують", - заявив він.

Боднар зазначив, що процес мобілізації станом на 2022 рік був повністю побудований на радянських принципах.

"Зав’язаний на оповіщення через підприємства, територіальні громади. Після децентралізації змінився державний устрій. Посади, які при СРСР призначалися "згори", стали виборними. Звідси і почалися головні труднощі в процесі призову. Ті, хто мали б сприяти нам в ході мобілізації, або думають про майбутні вибори, або бояться розправи односельчан", - розповів він.

За словами Боднара, щоб поповнити частини, які зараз виконують бойові завдання на передовій, ТЦК вимушені виходити на вулиці і здійснювати заходи оповіщення своїми силами.