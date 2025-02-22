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ТЦК прокоментував напад на військового в Одесі і навів деталі

Субота 22 лютого 2025 16:51
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ТЦК прокоментував напад на військового в Одесі і навів деталі Фото: В Одесі чоловік розпилив газ і стріляв у співробітника військкомату (CherkasyTCK)
Автор: Владислава Ткаченко

В Одесі чоловік напав на співробітника військкомату, розпиливши сльозогінний газ і стріляючи в його бік із травматичної зброї. Поліція затримала правопорушника

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Одеський обласний ТЦК та СП.

Сьогодні, 22 лютого в Одесі сталося правопорушення. Як повідомляється, поліцейські затримали чоловіка, який спричинив тілесні ушкодження військовослужбовцю. Подія сталася під час перевірки військово-облікових документів.

Попередньо встановлено, що 28-річний житель Одеської області розпочав конфлікт із військовослужбовцями ТЦК та СП. Чоловік розпилив сльозогінний газ в обличчя одного з військових та здійснив кілька пострілів у його бік зі зброї (ймовірно, травматичної дії), після чого намагався втекти.

Завдяки оперативним діям поліції правопорушника було швидко затримано, а на місці події розпочато слідство. Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за статтею 114-1 Кримінального кодексу України, що передбачає кримінальну відповідальність за перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в умовах особливого періоду.

Такі дії класифікуються як особливо тяжкі злочини і тягнуть за собою суворі санкції.

Реакция ТЦК

У Одеському ТЦК наголосили, що закон не допускає варіантів ухилення від мобілізації. Спроби уникнути її, тим більше із застосуванням насильства, є кримінальними правопорушеннями і тягнуть за собою суворе покарання.

Громадяни, які не бажають служити за загальною процедурою, можуть звернутися до рекрутингового центру для вибору альтернативної служби.

"Будь-яке перешкоджання діяльності Збройних Сил, напади на військових або сприяння ухиленню від мобілізації кваліфікуються як тяжкі кримінальні правопорушення. Громадяни мають усвідомлювати, що будь-які прояви спротиву військовій адміністрації безпосередньо впливають на обороноздатність держави", - зазначили у Одеському обласному ТЦК та СП.

Інциденти зі співробітниками ТЦК

Нагадаємо що, у Дніпрі на одному з вокзалів виник конфлікт між співробітниками ТЦК і чоловіком. Військовозобов'язаний завдав удару ножем поліцейському.

Водночас 2 січня в Полтаві між співробітниками ТЦК і чоловіком стався конфлікт. Військовозобов'язаний повалив на землю військовослужбовця.

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