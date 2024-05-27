У ТЦК пояснили, що буде, якщо видалити "Резерв+" з телефону після оновлення даних

Після реєстрації та оновлення даних у "Резерв+" не варто видаляти цей застосунок з телефону. Дані все одно залишаться у реєстрі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Дніпропетровського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Альону Кузіну в інтерв'ю "11 каналу" .

"Якщо ви видалили після реєстрації застосунок, то ви просто видалили застосунок із телефону, і це не правильно", - сказала Кузіна.

Вона додала, що після того, як військовозобов'язаний зареєструвався в застосунку "Резерв+" і оновив свої дані, його все ж викличуть до ТЦК. Це зроблять за допомогою повістки або в інший спосіб.

Кузіна також зазначила, що перші дні переходу від паперової системи до цифрової можуть бути проблемними, адже велика кількість користувачів встановила застосунок. Однак, за її словами, фахівці ліквідують всі проблеми.