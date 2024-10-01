В Україні змінили порядок проходження ВЛК, - нардеп

Кабінет міністрів вніс зміни до Порядку призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Олексія Гончаренка в Telegram .

За його інформацією, постановою уряду надається право командиру військової частини надавати направлення для проходження ВЛК, щоб визначити їх ступінь придатності до військової служби

Крім того, надається право командирам військових частин здійснювати комплектування бойових військових частин за рахунок добровольців, які виявляють бажання проходити службу за призовом

Генштаб ЗСУ може визначити перелік військових частин, командирами яких здійснюється призов резервістів та військовозобовʼязаних, розповів депутат.