ua en ru
Вт, 01 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Україні змінили порядок проходження ВЛК, - нардеп

Україна, Вівторок 01 жовтня 2024 14:01
UA EN RU
В Україні змінили порядок проходження ВЛК, - нардеп Фото: Правила проходження ВЛК в Україні змінили (Суспільне Львів)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів вніс зміни до Порядку призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Олексія Гончаренка в Telegram.

За його інформацією, постановою уряду надається право командиру військової частини надавати направлення для проходження ВЛК, щоб визначити їх ступінь придатності до військової служби

Крім того, надається право командирам військових частин здійснювати комплектування бойових військових частин за рахунок добровольців, які виявляють бажання проходити службу за призовом

Генштаб ЗСУ може визначити перелік військових частин, командирами яких здійснюється призов резервістів та військовозобовʼязаних, розповів депутат.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мобілізація в Україні
NEWS
Ліміт на перекази з "карти на карту". Що потрібно знати про обмеження НБУ з 1 жовтня
Ліміт на перекази з "карти на карту". Що потрібно знати про обмеження НБУ з 1 жовтня
DAILY
Штурми та бої під Покровськом. Як 110-та ОМБр стримує наступ росіян на місто
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна Штурми та бої під Покровськом. Як 110-та ОМБр стримує наступ росіян на місто