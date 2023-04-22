У ТЦК пояснили, які штрафи загрожують за працевлаштування працівника без військового квитка

Роботодавцю, який працевлаштовує працівника без підтвердження того, що він перебуває на військовому обліку, загрожує адміністративна відповідальність. У ТЦК та СП назвали розміри штрафів.

Про це розповів начальник сектору комплектування Київського міського ТЦК та СП полковник Олександр Коновалов, передає РБК-Україна з посиланням на АрміяInform .

За його словами, державні органи, підприємства, установи та організації, заклади освіти, заклади охорони здоров’я ведуть персональний облік призовників і військовозобов’язаних за місцем їх роботи чи навчання.

Як зазначив Коновалов, роботодавець перед тим, як прийняти на роботу працівника, відповідно до положення, яке набрало законної сили, зобов’язаний перевірити, чи кандидат на ту чи іншу посаду перебуває на військовому обліку, де саме, і чи є дані актуальними.

"Тобто, якщо кандидат на посаду не дає інформацію про свій військовий облік, роботодавець не має права прийняти такого працівника на роботу, оскільки прийняття на роботу буде суперечити постанові Кабміну", - додав офіцер.

Він додав, що відповідальність за порушення передбачена статтею 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Які розміри штрафів

Порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію тягне за собою накладення штрафу на громадян від 100 (1700 грн, - ред.) до 200 (3400 грн) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Для посадових осіб - від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 3400 до 5100 грн).

Повторне вчинення порушення протягом року, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, а також вчинення такого порушення в особливий період тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 5100 до 8500 грн).

Як повідомлялося, приймати на роботу або зараховувати на навчання військовозобов'язаного можна лише після підтвердження того, що він перебуває на військовому обліку.

Нагадаємо, Кабінет міністрів нещодавно розширив повноваження військкоматів. Їм дозволили вручати повістки військовозобов'язаним незалежно від місця взяття на облік.