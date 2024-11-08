В ТЦК у повному складі: футболістам лідера Першої ліги виписали повістки

Автобус з гравцями спортивного клубу "Полтава", які виступають в другому дивізіоні чемпіонату України з футболу, затримали представники Територіального центру комплектування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на YouTube-канал BurBuzz .

Інцидент стався ще 2 листопада, коли полтавці прямували на матч 15-го туру проти "Кудрівки". Всім гравцям виписали повістки, а одного з футболістів – Дениса Галенкова – затримали, оскільки система показувала, що він перебуває в розшуку.

Інших футболістів відпустили і вони навіть зіграли календарну зустріч, у якій поступилися (1:2). Незважаючи на поразку, команда продовжує лідирувати в групі Б Першої ліги. СК "Полтава" має в активі 26 очок, як і "Металіст 1925", але випереджає харків’ян за додатковими показниками.