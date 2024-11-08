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В ТЦК в полном составе: футболистам лидера Первой лиги выписали повестки

Полтава, Пятница 08 ноября 2024 20:07
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В ТЦК в полном составе: футболистам лидера Первой лиги выписали повестки Фото: Игроки СК "Полтава" (facebook.com/SCPoltava)
Автор: Андрей Костенко

Автобус с игроками спортивного клуба "Полтава", которые выступающими во втором дивизионе чемпионата Украины по футболу, был задержан представителями Территориального центра комплектования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube-канал BurBuzz.

Инцидент произошел еще 2 ноября, когда полтавчане направлялись на матч 15-го тура против "Кудровки". Всем игрокам выписали повестки, а одного из футболистов - Дениса Галенкова - задержали, поскольку система показывала, что он находится в розыске.

Остальных футболистов отпустили и они даже сыграли календарную встречу, в которой уступили (1:2). Несмотря на поражение, команда продолжает лидировать в группе Б Первой лиги. СК "Полтава" имеет в активе 26 очков, как и "Металлист 1925", но опережает харьковчан по дополнительным показателям.

Ранее футболист "Манчестер Юнайтед" показал украинский паспорт.

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