ТЦК попереджають українців про кримінальну відповідальність: за що світить 8 років тюрми

"Поширення інформації в соціальних мережах інтернет, спільнотах месенджерів, щодо місця перебування, пересування військовослужбовців ТЦК Хмельницької області під час виконання ними заходів оповіщення військовозобов’язаних громадян - призводить до розкриття форм та методів виконання завдання з призову на військову службу для захисту України, а також призводять до підриву авторитету ЗСУ у суспільстві", - йдеться у повідомленні.

При цьому зазначається, що розкриття інформації щодо роботи ТЦК містять ознаки складу злочину, передбаченого частиною 1 статті 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період).

Зокрема, це виражається втручанням в діяльність ТЦК, створенні перешкод, перепон, спрямованих на недопущення, припинення чи заборону проведення окремих дій підрозділами ЗСУ та іншими військовими формуваннями.

Тому, за поширення інформації щодо роботи ТЦК, передбачена відповідальність у виді позбавлення волі від п’яти до восьми років.