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ТЦК попереджають українців про кримінальну відповідальність: за що світить 8 років тюрми

Ілюстративне фото (Facebook
Автор: Валерія Поліщук

За поширення інформації у соціальних мережах та спільнотах щодо пересування співробітників ТЦК під час виконання роботи загрожує кримінальна відповідальність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Хмельницького ТЦК у Facebook.

"Поширення інформації в соціальних мережах інтернет, спільнотах месенджерів, щодо місця перебування, пересування військовослужбовців ТЦК Хмельницької області під час виконання ними заходів оповіщення військовозобов’язаних громадян - призводить до розкриття форм та методів виконання завдання з призову на військову службу для захисту України, а також призводять до підриву авторитету ЗСУ у суспільстві", - йдеться у повідомленні. 

При цьому зазначається, що розкриття інформації щодо роботи ТЦК містять ознаки складу злочину, передбаченого частиною 1 статті 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період). 

Зокрема, це виражається втручанням в діяльність ТЦК, створенні перешкод, перепон, спрямованих на недопущення, припинення чи заборону проведення окремих дій підрозділами ЗСУ та іншими військовими формуваннями. 

Тому, за поширення інформації щодо роботи ТЦК, передбачена відповідальність у виді позбавлення волі від п’яти до восьми років.

Мобілізація в Україні

Коли почалася війна, Верховна рада підтримала законопроєкт президента Володимира Зеленського у введенні воєнного стану та 30-денного мобілізаційного наказу, який було продовжено з травня 2022 року на три місяці. Зокрема, чоловікам 18-60 років забороняється залишати країну під час війни. Але є й винятки.

Детальніше про те, до чого готуватись військовозобов'язаним у травні, - у матеріалі РБК-Україна.

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