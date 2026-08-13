ТЦК на Черкащині закували чоловіка з відстрочкою і вивезли за 140 км від дому, - омбудсмен

За словами омбудсмена, лише за останній тиждень у Черкаській області зафіксовано 7 фактів щодо можливих порушень прав людини та можливих злочинів з боку службових осіб Звенигородського РТЦК та СП.

Вивезли за 140 км від дому

Один із випадків стався з чоловіком, який має законне право на відстрочку через догляд за батьком. Коли він йшов на роботу, поруч зупинився автомобіль, з якого вийшли люди у військовій формі. Вони заламали чоловікові руки, одягли кайданки та повезли у невідомому напрямку.

"Чоловік встиг лише зателефонувати батькові й сказати: "Мене викрали", - зазначив омбудсмен.

За дві години чоловік опинився за 140 кілометрів від дому - без їжі, грошей та особистих речей. Він також повідомив про погрози зброєю, фізичний тиск і примушування до проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).

Ситуацію вдалося врегулювати лише після втручання представниці омбудсмена в Черкаській області, після чого чоловік повернувся додому.

Затримання чоловіка, знятого з обліку

Лубінець розповів, що це не єдиний подібний випадок у цьому районі. Незадовго до цього за схожою схемою до Звенигородського ТЦК привезли іншого чоловіка, який взагалі був виключений з військового обліку.

"Тобто за короткий проміжок часу маємо вже кілька випадків, які потребують окремої уваги", - констатував він.

Омбудсмен наголосив, що кожен зафіксований факт буде ретельно перевірено, а діям причетних нададуть правову оцінку.

"Мобілізація потрібна державі. Але мобілізувати - не означає безпідставно силоміць запихати людину в автомобіль, одягати кайданки та везти за сотні кілометрів від дому. Фізичний тиск не мотивує. Він лише породжує страх, обурення і недовіру", - наголосив Лубінець.