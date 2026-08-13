ТЦК на Черкащине заковали мужчину с отсрочкой и вывезли за 140 км от дома, - омбудсмен

По словам омбудсмена, только за последнюю неделю в Черкасской области зафиксировано 7 фактов по поводу возможных нарушений прав человека и возможных преступлений со стороны должностных лиц Звенигородского РТЦК и СП.

Вывезли за 140 км от дома

Один из случаев произошел с мужчиной, имеющим законное право на отсрочку из-за ухода за отцом. Когда он шел на работу, рядом остановился автомобиль, из которого вышли люди в военной форме. Они заломили мужчине руки, надели наручники и увезли в неизвестном направлении.

"Мужчина успел только позвонить отцу и сказать: "Меня украли", - отметил омбудсмен.

Через два часа мужчина оказался за 140 километрах от дома - без еды, денег и личных вещей. Он также сообщил об угрозах оружием, физическом давлении и принуждении к прохождению военно-врачебной комиссии (ВВК).

Ситуацию удалось урегулировать только после вмешательства представительницы омбудсмена в Черкасской области, после чего мужчина вернулся домой.

Задержание мужчины, снятого с учета

Лубинец рассказал, что это не единственный подобный случай в этом районе. Незадолго до этого по схожей схеме в Звенигородский ТЦК привезли другого мужчину, который вообще был исключен из военного учета.

"То есть за короткий промежуток времени уже несколько случаев, которые требуют отдельного внимания", - констатировал он.

Омбудсмен подчеркнул, что каждый зафиксированный факт будет тщательно проверен, а действиям причастных дадут правовую оценку.

"Мобилизация нужна государству. Но мобилизовать - не значит безосновательно силой запихивать человека в автомобиль, одевать наручники и везти за сотни километров от дома. Физическое давление не мотивирует. Оно лишь порождает страх, возмущение и недоверие", - подчеркнул Лубинец.