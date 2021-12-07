UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В ТЦ в Узбекистане произошел взрыв: погибли два человек

Автор: Иванна Шовкун

Во вторник, 7 декабря, в городе Денау произошел взрыв в двухэтажном торговом комплексе "Инденим". В результате трагедии погибли два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МЧС Узбекистана.

Инцидент произошел в ТЦ в Денауском районе в 03:57. Там вспыхнула газовоздушная смесь. Вследствие этого частично разрушилась конструкция здания.

Отмечают, что в момент взрыва в здании находились 9 человек. Их госпитализировали с различными травмами. Двое людей погибли - тела под завалами нашли спасатели.

Также после вспышки возник пожар в здании. Его удалось ликвидировать за полчаса.

Напомним, в результате взрыва в муниципалитете Санари-сюр-Мер на юге Франции обрушился трехэтажный жилой дом. Под завалами ищут жителей дома.

Читайте РБК-Украина в Google News
УзбекистанВзрыв