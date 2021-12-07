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На юге Франции из-за взрыва обрушился жилой дом, под завалами ищут людей

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Франция, Вторник 07 декабря 2021 10:04
На юге Франции из-за взрыва обрушился жилой дом, под завалами ищут людей Фото: последствия взрыва (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ольга Белей

В результате взрыва в муниципалитете Санари-сюр-Мер на юге Франции обрушился трехэтажный жилой дом. Под завалами ищут жителей дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.

Взрыв произошел во вторник, 7 декабря, около 3:50 утра и привел к обрушению многоквартирного дома в портовом районе города на Лазурном берегу Франции.

"Прибывшие на место службы спасения обнаружили сильный запах газа", - пишет издание.

Как стало известно, четыре человека были доставлены в больницы, еще пять человек могут быть под завалами, но точное количество пропавших людей пока неизвестно.

На месте работают пожарные и команда, специализирующаяся на ликвидации последствий.

Напомним, 2 декабря в девятиэтажном доме города Покровск (Донецкая область) произошел взрыв. В результате инцидента пострадал один человек. О причине взрыва спасатели не сообщили. К ликвидации последствий от ГСЧС было привлечено 11 человек и 4 единицы техники.

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