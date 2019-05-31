В Цюрихе произошел захват заложников

Фото: место происшествия (twitter.com LPLdirect)

В результате захвата погибли трое человек

В Цюрихе (Швейцария) мужчина взял в заложники двух женщин в квартире и пригрозил застрелить их. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Spiegel.

Мужчина вел переговоры из окна с полицией и предлагал правоохранителям разойтись. Полиция оцепила территорию вокруг жилого дома. Примерно через три часа после начала миссии мужчина объявил, что через несколько минут сдастся, но тут же открыл огонь.

Полицейские ворвались в квартиру в жилом районе на окраине Цюриха и обнаружила там трех серьезно раненых: 60-летнего мужчину и двух женщин в возрасте 34 и 38 лет. Несмотря на немедленные попытки реанимации, все трое погибли на месте. Полиция не смогла точно определить, является ли погибший мужчина захватчиком заложников.

Напомним, 7 мая во Франции в тулузском пригороде Бланьяк мужчина захватил заложников в табачной лавке. Сообщается, что в заложниках у вооруженного преступника оказались пять человек - хозяин магазина и четыре покупателя. Отмечалось, что все заложники - женщины.

Позже полиция Франции опознала человека, который захватил заложников под Тулузой, им оказался 17-летний подросток.