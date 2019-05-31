ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Цюріху сталось захоплення заручників

Новини » Надзвичайні події    31.05.2019 - 15:39
У Цюріху сталось захоплення заручників
Фото: місце події (twitter.com LPLdirect)

В результаті захоплення загинули троє людей

В Цюріху (Швейцарія) чоловік взяв у заручники двох жінок у квартирі і пригрозив застрелити їх. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Spiegel.

Чоловік вів переговори з вікна з поліцією і пропонував правоохоронцям розійтися. Поліція оточила територію навколо житлового будинку. Приблизно через три години після початку місії чоловік оголосив, що через кілька хвилин здасться, але тут же відкрив вогонь.

Поліцейські увірвалися в квартиру в житловому районі на околиці Цюріха і виявили там трьох серйозно поранених: 60-річного чоловіка та двох жінок у віці 34 і 38 років. Незважаючи на негайні спроби реанімації, всі троє загинули на місці. Поліція не змогла точно визначити, чи є загиблий чоловік тим, хто тримав заручників.

Нагадаємо, 7 травня у Франції в тулузькому передмісті Бланьяк чоловік захопив заручників в тютюновій лавці. Повідомляється, що в заручниках у озброєного злочинця виявилися п'ять чоловік - господар магазину і чотири покупця. Наголошувалось, що всі заручники - жінки.

Пізніше поліція Франції впізнала чоловіка, який захопив заручників під Тулузою, ним виявився 17-річний підліток.

У Пакистані бойовики захопили готель У Швейцарії автобус врізався в стіну, є загиблий і поранені
Новини України Швейцариязахват заложников
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся