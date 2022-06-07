Цыганков поручил свой трансфер в Европу брату Гвардиолы, – СМИ
Задачу переехать в европейский топ-чемпионат в течение летнего трансферного окна своим представителям якобы поставил лидер киевского "Динамо" Виктор Цыганков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ТаТоТаке.
Вингер сборной Украины недавно заключил соглашение о сотрудничестве с агентством Sports Entertainment Group. Теперь интересы Цыганкова будет представлять Пере Гвардиола – младший брат наставника английского "Манчестер Сити".
Агент на прошлой неделе посетил полуфинал плей-офф квалификации к ЧМ-2022 между сборными Шотландии и Украины. После поединка он встретился со своим новым клиентом. В контракте Цыганкова и SEG прописали трудоустройство лидера "Динамо" в Европе летом 2022-го.
В структуре отечественного гранда Виктор Цыганков воспитывался с 14-летнего возраста. В первой команде "бело-синих" он провел 6 полных сезонов, в которых записал в свой актив 85 мячей и 58 результативных передач.
К слову, ведущие букмекеры определили коэффициенты на матч Лиги наций между Ирландией и Україною.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.