Ця риба - скарбниця вітамінів, а коштує "копійки"

Фото: Ця недорога риба дуже корисна (Freepik)
Автор: Людмила Жукова, Ірина Сандул

У пошуках здорової та смачної риби ми часто обираємо популярні види, такі як лосось, тріска чи тунець. Однак в українських річках та озерах можна знайти рибу, яка не тільки відповідає їхній якості, але й значно дешевша.

Яку рибу можна назвати скарбницею вітамінів, розповідає РБК-Україна з посиланням на Onet.

Яка риба корисна та недорога

Карась звичайний - це прісноводна риба родини коропових, яка водиться в озерах, річках, ставках і навіть дренажних канавах. Він відомий своєю стійкістю до суворих умов, може виживати у водах з низьким рівнем кисню, що робить його надзвичайно витривалим видом. Хоча карась не такий популярний, як короп чи форель, він заслуговує на увагу завдяки своєму смаку та користі для здоров'я.

Чим корисний карась?

М'ясо карася - справжня скарбниця поживних речовин. 100 г цієї риби містить цілих 18 г білка, необхідного для відновлення та нарощування м'язів. Карась також містить вітаміни групи В, такі як B6, B12 та ніацин, які підтримують нервову систему, а також обмін білків і жирів. Крім того, м'ясо карася нежирне, що робить його чудовим вибором для тих, хто стежить за своєю вагою. Воно смачне, ніжне та біле, але важливо пам'ятати, що воно досить кістляве.

Одна з найбільших переваг карася - його доступна ціна. В Україні його можна купити приблизно від 70 гривень за кілограм.

Карась - чудовий вибір для тих, хто шукає здорову, смачну та доступну альтернативу більш популярним видам риби. Його м’ясо не лише забезпечує цінні поживні речовини, але й пропонує широкий спектр кулінарних можливостей. Варто дослідити цю забуту перлину польських вод і дізнатися, скільки вона може запропонувати.

