Этот совет спасет жизнь: как безопасно достать вещи, упавшие на рельсы
Метро. Час пик. Вы стоите недалеко от края платформы с телефоном в руке - и вдруг кто-то случайно толкает вас, и телефон летит прямо на рельсы. Что делать в такой ситуации?
РБК-Украина объясняет, как вернуть потерянную вещь без риска для жизни.
Не рискуйте: обращайтесь к персоналу метро
Первое правило - никогда не спускайтесь на рельсы и не бегите в тоннель. Это смертельно опасно.
Если вещь упала на пути, сообщите об этом любому работнику метрополитена, которого видите на платформе: дежурному, машинисту, охраннику или полицейскому.
Если никого рядом нет - воспользуйтесь колонкой экстренной связи, которая расположена в центре платформы, если она есть.
Дождитесь дежурного со специальными инструментами - изолирующими щипцами, которыми он попытается извлечь предмет. Рисковать собственной жизнью ради вещи точно не стоит - лучше доверить это специалистам.
Когда придется ждать до ночи
Если вещь упала между рельсами или далеко от края, ее невозможно достать сразу. В таком случае предмет не трогают до ночи, когда останавливают движение поездов для технического обслуживания.
Работники метро запишут ваши контактные данные и достанут утерянное во время ночной смены. Утром вещь можно будет забрать в бюро находок или на станции.
Однако снимать напряжение с контактного рельса ради мелочи не будут. Лучше всего сразу уточнить, где и когда именно можно будет вернуть свою вещь.
Метро - опасное место, где надо быть особенно внимательным (фото: Pexels)
Что делать, если упала большая вещь
Если на рельсы упала большая вещь - например, сумка, самокат или велосипед, - которая может угрожать движению поезда, действуйте решительно. Пройдите по платформе навстречу поезду и дайте машинисту сигнал остановки: вращайте рукой по кругу .
Желательно иметь при себе включенный фонарик, чтобы сигнал был виден издалека. В идеальном случае поезд остановится до места падения предмета.
Затем энергоснабжение будет отключено, и сотрудники смогут безопасно достать вещь. Такая ситуация требует быстрой реакции и четкого понимания того, как действуют сигналы экстренной остановки.
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При написании материала использовались следующие источники: материалы сайтов DIY Joy, Lifehacker.