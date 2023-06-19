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Ця глава має бути закрита. Блінкен про інцидент з китайською кулею-шпигуном

Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

США та КНР варто забути інцидент з китайськими кулями-шпигунами, які збили над територією Америки.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, передає РБК-Україна з посиланням на NBC.

Блінкен зробив цю заяву напередодні візиту до Китаю, під час якої він зустрівся з лідером КНР Сі Цзіньпіном.

"Ця глава має бути закрита", - заявив держсекретар в інтерв'ю виданню.

Він додав, що стабілізація американо-китайських відносин не є результатом одного візиту, але це "хороший і важливий початок".

Відносити США та Китаю

Відносигни між США та Китаєм почали стрімко погіршуватися в минулому році, коли Америка виступила на стороні Тайваню, який КНР ввжає своєю територією.

Наступне загострення відбулось в лютому 2023 року, коли над США помітили і збили повітряну кулю-шпигун. Пізніше Китай визнав, що аеростат належав йому і нібито не виконував розвідки.

Через це Блінкен відмінив запланований візит до Китаю і здійснив його лише в червні. По результатам зустрічі держсекретар заявив, що сторони досягли прогресу та домовленостей з деяких питань.

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