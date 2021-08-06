"Цветы Украины" внесли в реестр государственных памятников

Министерство культуры и информационной политики Украины внесло учебно-методический павильон "Цветы Украины" в реестр государственных памятников. Соответствующий приказ подписал министр культуры Александр Ткаченко.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Ткаченко в Telegram.
"Есть замечательная новость для киевлян. Только что подписал приказ о внесении дома "Цветы Украины" в реестр государственных памятников. Теперь "Цветы" - официально является памятником архитектуры, монументального искусства местного значения", - написал он.
По словам министра, зданию предоставлен охранный статус. Это значит, что его нельзя разрушить или перестроить.
Напомним, в начале августа здание "Цветы Украины" получило статус объекта культурного наследия.