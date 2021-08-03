"Цветы Украины" получили статус объекта культурного наследия. Здание будут охранять

Учебно-методический павильон "Цветы Украины" получил статус только что выявленного объекта культурного наследия. Здание отныне будет находиться под охраной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Департамент охраны культурного наследия внес здание "Цветы Украины" в перечень объектов культурного наследия Киева",- говорится в сообщении.

Указано, что в течение месячного срока владелец должен заключить охранный договор на только что обнаруженный объект.

Кроме того, "Цветы Украины" теперь подлежат защите, в соответствии со ст. 37 ЗУ "Об охране культурного наследия".

Так, любые работы на объекте будут осуществляться исключительно при наличии письменного разрешения соответствующего органа охраны культурного наследия на основании согласованной с ним научно-проектной документации.