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"Цветы Украины" получили статус объекта культурного наследия. Здание будут охранять

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Киев, Вторник 03 августа 2021 14:52
"Цветы Украины" получили статус объекта культурного наследия. Здание будут охранять Фото: "Цветы Украины" получили статус объекта культурного наследия (УНИАН)
Автор: Мария Кучерявец

Учебно-методический павильон "Цветы Украины" получил статус только что выявленного объекта культурного наследия. Здание отныне будет находиться под охраной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Департамент охраны культурного наследия внес здание "Цветы Украины" в перечень объектов культурного наследия Киева",- говорится в сообщении.

Указано, что в течение месячного срока владелец должен заключить охранный договор на только что обнаруженный объект.

Кроме того, "Цветы Украины" теперь подлежат защите, в соответствии со ст. 37 ЗУ "Об охране культурного наследия".

Так, любые работы на объекте будут осуществляться исключительно при наличии письменного разрешения соответствующего органа охраны культурного наследия на основании согласованной с ним научно-проектной документации.

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