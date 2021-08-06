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"Цветы Украины" внесли в реестр государственных памятников

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Пятница 06 августа 2021 18:24
"Цветы Украины" внесли в реестр государственных памятников Фото: "Цветы Украины" внесли в реестр государственных памятников (УНИАН)
Автор: РБК-Украина

Министерство культуры и информационной политики Украины внесло учебно-методический павильон "Цветы Украины" в реестр государственных памятников. Соответствующий приказ подписал министр культуры Александр Ткаченко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Ткаченко в Telegram.

"Есть замечательная новость для киевлян. Только что подписал приказ о внесении дома "Цветы Украины" в реестр государственных памятников. Теперь "Цветы" - официально является памятником архитектуры, монументального искусства местного значения", - написал он.

По словам министра, зданию предоставлен охранный статус. Это значит, что его нельзя разрушить или перестроить.

Напомним, в начале августа здание "Цветы Украины" получило статус объекта культурного наследия.

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