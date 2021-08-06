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"Квіти України" внесли до реєстру державних пам'яток

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П'ятниця 06 серпня 2021 18:24
"Квіти України" внесли до реєстру державних пам'яток Фото: "Квіти України" внесли до реєстру державних пам'яток (УНІАН)
Автор: РБК-Україна

Міністерство культури та інформаційної політики України внесло навчально-методичний павільйон "Квіти України" до реєстру державних пам'яток. Відповідний наказ підписав міністр культури Олександр Ткаченко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Ткаченка В Telegram.

"Є чудова новина для киян. Щойно підписав наказ Про внесення будинку" Квіти України " до Реєстру державних пам'яток. Тепер "квіти" - офіційно є пам'яткою архітектури, монументального мистецтва місцевого значення", - написав він.

За словами міністра, будівлі надано охоронний статус. Це означає, що його не можна зруйнувати або перебудувати.

Нагадаємо, на початку серпня будівля "Квіти України" отримала статус об'єкта культурної спадщини.

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