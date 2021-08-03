UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

"Цветы Украины" получили статус объекта культурного наследия. Здание будут охранять

Автор: Мария Кучерявец

Учебно-методический павильон "Цветы Украины" получил статус только что выявленного объекта культурного наследия. Здание отныне будет находиться под охраной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Департамент охраны культурного наследия внес здание "Цветы Украины" в перечень объектов культурного наследия Киева",- говорится в сообщении.

Указано, что в течение месячного срока владелец должен заключить охранный договор на только что обнаруженный объект.

Кроме того, "Цветы Украины" теперь подлежат защите, в соответствии со ст. 37 ЗУ "Об охране культурного наследия".

Так, любые работы на объекте будут осуществляться исключительно при наличии письменного разрешения соответствующего органа охраны культурного наследия на основании согласованной с ним научно-проектной документации.

Читайте РБК-Украина в Google News
культурное наследие