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"Квіти України" отримали статус об'єкта культурної спадщини. Будівлю охоронятимуть

Автор: Марія Кучерявець

Навчально-методичний павільйон "Квіти України" отримав статус щойно виявленого об'єкта культурної спадщини. Будівля відтепер знаходитиметься під охороною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

"Департамент охорони культурної спадщини вніс будівлю "Квіти України" до переліку об’єктів культурної спадщини Києва", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що впродовж місячного строку власник повинен укласти охоронний договір на щойно виявлений об’єкт.

Крім того, "Квіти України" тепер підлягають захисту, відповідно до ст. 37 ЗУ "Про охорону культурної спадщини".

Так, будь-які роботи на об’єкті будуть здійснюватись винятково за наявності письмового дозволу відповідного органу охорони культурної спадщини на підставі погодженої із ним науково-проєктної документації.

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