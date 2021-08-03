"Квіти України" отримали статус об'єкта культурної спадщини. Будівлю охоронятимуть

Навчально-методичний павільйон "Квіти України" отримав статус щойно виявленого об'єкта культурної спадщини. Будівля відтепер знаходитиметься під охороною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.
"Департамент охорони культурної спадщини вніс будівлю "Квіти України" до переліку об’єктів культурної спадщини Києва", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що впродовж місячного строку власник повинен укласти охоронний договір на щойно виявлений об’єкт.
Крім того, "Квіти України" тепер підлягають захисту, відповідно до ст. 37 ЗУ "Про охорону культурної спадщини".
Так, будь-які роботи на об’єкті будуть здійснюватись винятково за наявності письмового дозволу відповідного органу охорони культурної спадщини на підставі погодженої із ним науково-проєктної документації.