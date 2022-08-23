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Названы потери Украины из-за российской оккупации Крыма

Новина українською →
Киев, Вторник 23 августа 2022 19:59
Названы потери Украины из-за российской оккупации Крыма Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Потери Украины от оккупации Крыма с 2014 года составляют ориентировочно 118 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля на Крымской платформе.

"С начала оккупации Крыма прошло 8 лет. За это время Россия превратила полуостров в огромную военную базу. Ориентировочные потери Украины от временной оккупации Крыма составляют около 118 млрд долларов", - отметил он.

Напомним, ранее Шмыгаль заявил о готовности украинских войск демилитаризовать Крым, который используется Россией для ударов по Украине.

А президент Владимир Зеленский отметил, что Украина сама будет решать, каким именно способом будет возвращать полуостров.

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Крым Денис Шмыгаль
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