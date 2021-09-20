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Цветовые темы для чатов и запись видеотрансляций: Telegram выпустил крупное обновление

Автор: Артур Родивилов

Telegram выпустил крупное обновление (8.0.1 для Android, а также 8.1 для iOS). В новой версии появилась возможность смотреть, кто из членов группы прочитал сообщения, а также функции записи видеотрансляций, установки цветовых тем для конкретных чатов и многое другое.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Telegram.

Теперь в небольших группах пользователи могут смотреть, кто именно из участников прочитал отправленное вам сообщение. Для защиты конфиденциальности эта информация хранится лишь неделю после отправки сообщения.

В Telegram обещают, что мессенджер не будет хранить информацию о том, какие сообщения читают пользователи.

Администраторам дали возможность записать не только звук, но и видеопоток из трансляции. Если чат записывается, это будет отмечено красной точкой рядом с его названием. Далее можно будет поделиться сохранённой видеозаписью с подписчиками, которые пропустили эфир.

Что важно, можно записывать как видео со звуком, так и просто звук. Для видео поддерживается запись в вертикальном и горизонтальном форматах, а готовая запись сохраняется в чате "Избранное".

Теперь в личных чатах можно устанавливать одну из восьми доступных тем. В каждой из них используются цветные градиенты для блоков сообщений и разноцветные анимированные фоны с тематическими узорами.

Выбранная тема устанавливается для обоих участников чата и будет отображаться на всех устройствах. Что важно, у каждой темы есть дневная и ночная версии. Они переключаются в соответствии с настройками ночного режима всего приложения.

Telegram добавил возможность запустить дополнительные эффекты на весь экран при нажатии на некоторые анимированные эмодзи.

Если у собеседника открыт чат, он увидит эффекты в тот самый момент, когда человек нажимает на эмодзи. При этом вибрация синхронизирована для обоих собеседников.

Напомним, в мессенджере появилась возможность вести прямую трансляцию с камеры или же трансляцию изображения экрана с неограниченным количеством зрителей. Новая функция будет работать, как в каналах, так и в многомиллионных группах.

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