Кольорові теми для чатів і запис відеотрансляцій: Telegram випустив велике оновлення

Telegram випустив велике оновлення (8.0.1 для Android, а також 8.1 для iOS). У новій версії з'явилася можливість дивитися, хто з членів групи прочитав повідомлення, а також функції запису відеотрансляцій, установки колірних тем для конкретних чатів і багато іншого.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Telegram.
Тепер в невеликих групах користувачі можуть дивитися, хто саме з учасників прочитав відправлене вам повідомлення. Для захисту конфіденційності ця інформація зберігається лише тиждень після відправлення повідомлення.
У Telegram обіцяють, що месенджер не зберігатиме інформацію про те, які повідомлення читають користувачі.
Адміністраторам дали можливість записати не тільки звук, але і відеопотік з трансляції. Якщо чат записується, це буде відзначено червоною крапкою поруч з його назвою. Далі можна буде поділитися збереженим відеозаписом з користувачами, які пропустили ефір.
Що важливо, можна записувати як відео зі звуком, так і просто звук. Для відео підтримується запис у вертикальному і горизонтальному форматах, а готовий запис зберігається в чаті "Обране".
Тепер в особистих чатах можна встановлювати одну з восьми доступних тем. У кожній з них використовуються кольорові градієнти для блоків повідомлень і різноколірні анімовані фони з тематичними візерунками.
Обрана тема встановлюється для обох учасників чату і буде зображатися на всіх пристроях. Що важливо, у кожної теми є денна і нічна версії. Вони перемикаються відповідно до налаштувань нічного режиму всього додатка.
Telegram додав можливість запустити додаткові ефекти на весь екран при натисканні на деякі анімовані емодзі.
Якщо у співрозмовника відкритий чат, він побачить ефекти в той самий момент, коли людина натискає на емодзі. При цьому вібрація синхронізована для обох співрозмовників.
Нагадаємо, в месенджері з'явилася можливість вести пряму трансляцію з камери або ж трансляцію зображення екрану з необмеженою кількістю глядачів. Нова функція буде працювати, як в каналах, так і в багатомільйонних групах.