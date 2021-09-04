ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Цвєтов виграв срібло в бігу на 200 метрів на Паралімпіаді-2020

Новость на русском →
Токіо, Субота 04 вересня 2021 07:32
Цвєтов виграв срібло в бігу на 200 метрів на Паралімпіаді-2020 Фото: Ігор Цвєтов виграв срібло в бігу на 200 метрів на Паралімпіаді-2020 (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Цвєтов виграв срібло в бігу на 200 метрів на Паралімпіаді-2020. Ця медаль стала другою для Цвєтова в Токіо.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на iSport.

В рамках 11-го дня Паралімпійських ігор - 2020 в Токіо (Японія) відбувся розіграш комплекту медалей з бігу на 200 метрів (клас T35 - спортсмени з церебральним паралічем та іншими ураженнями опорно-рухового апарату, стоячи).

Український легкоатлет Ігор Цвєтов став срібним призером у цій дисципліні, показавши результат 23,25.

Раніше Ігор Цвєтов завоював срібло в бігу на 100 метрів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олімпіада 2020
NEWS
Пожежа в костелі Святого Миколая в Києві: постраждали внутрішнє оздоблення та орган
Пожежа в костелі Святого Миколая в Києві: постраждали внутрішнє оздоблення та орган
DAILY
Боротьба за виживання. Чи падає ефективність COVID-вакцин
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Боротьба за виживання. Чи падає ефективність COVID-вакцин