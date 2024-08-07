Цуренко здолала господарку змагань на старті Canadian Open

Prague Open, 1-й раунд, жінки

Андреєску – Цуренко – 1:2 (6:0, 3:6, 4:6)

Стартовий сет став тріумфом господарки кортів. Андреєску завершила партію за 21 хвилину, повісивши українці "бублик". Провал Цуренко яскраво підкреслить відсоток очок на першій подачі – катастрофічні 11%.

Натомість другий сет стартував із подвійного обміну брейками. Далі ініціативою поступово заволоділа українська тенісистка. Цуренко ще раз узяла подачу опонентки, а потім зосередилася на власних і зрівняла рахунок за партіями.

Такий розвиток подій надав досвідченій спортсменці неабиякого імпульсу. Зі старту третього сету Цуренко виграла п'ять (!) геймів поспіль, зокрема – три на подачах Андреєску. Канадська тенісистка не знітилася і відповіла чотирма набраними пунктами.

Однак, у грі нервів міцнішою виявилася українка та завершила матч на власну користь. У наступному раунді Цуренко зустрінеться з нейтральною росіянкою Анною Калінскую. Матч відбудеться 8 серпня.