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Цуренко здолала господарку змагань на старті Canadian Open

Фото: Леся Цуренко продовжить виступи за океаном (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українська тенісистка Леся Цуренко перемогла канадку Б'янку Андреєску в першому колі змагань в Торонто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Prague Open, 1-й раунд, жінки

Андреєску – Цуренко – 1:2 (6:0, 3:6, 4:6)

 

 

Стартовий сет став тріумфом господарки кортів. Андреєску завершила партію за 21 хвилину, повісивши українці "бублик". Провал Цуренко яскраво підкреслить відсоток очок на першій подачі – катастрофічні 11%.

Натомість другий сет стартував із подвійного обміну брейками. Далі ініціативою поступово заволоділа українська тенісистка. Цуренко ще раз узяла подачу опонентки, а потім зосередилася на власних і зрівняла рахунок за партіями.

Такий розвиток подій надав досвідченій спортсменці неабиякого імпульсу. Зі старту третього сету Цуренко виграла п'ять (!) геймів поспіль, зокрема – три на подачах Андреєску. Канадська тенісистка не знітилася і відповіла чотирма набраними пунктами.

Однак, у грі нервів міцнішою виявилася українка та завершила матч на власну користь. У наступному раунді Цуренко зустрінеться з нейтральною росіянкою Анною Калінскую. Матч відбудеться 8 серпня.

До слова, раніше Цуренко втратила позиції в топ-100 рейтингу WTA.

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