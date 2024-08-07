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Цуренко одолела хозяйку соревнований на старте Canadian Open

Фото: Леся Цуренко продолжит выступления за океаном (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинская теннисистка Леся Цуренко победила канадку Бьянку Андрееску в первом круге соревнований в Торонто.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Prague Open, 1-й раунд, женщины

Андрееску – Цуренко – 1:2 (6:0, 3:6, 4:6)

 

 

Стартовый сет стал триумфом хозяйки кортов. Андрееску завершила партию за 21 минуту, повесив украинке "баранку". Провал Цуренко ярко подчеркнет процент очков на первой подаче – катастрофические 11%.

Второй сет стартовал с двойного обмена брейками. Дальше инициативой постепенно завладела украинская теннисистка. Цуренко еще раз взяла подачу оппонентки, а затем сосредоточилась на собственных и сравняла счет за партиями.

Такое развитие событий придало опытной спортсменке незаурядный импульс. Со старта третьего сета Цуренко выиграла пять (!) геймов подряд, в том числе – три на подачах Андрееску. Канадская теннисистка не смутилась и ответила четырьмя набранными пунктами.

Однако в игре нервов крепче оказалась украинка и завершила матч в собственную пользу. В следующем раунде Цуренко встретится с нейтральной россиянкой Анной Калинской. Матч состоится 8 августа.

К слову, ранее Цуренко лишилась позиции в топ-100 рейтинга WTA.

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