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Цуренко слідом за Світоліною вийшла у другий раунд турніру в Бірмінгемі

НовиниСпорт    19.06.2018 - 17:49
Фото: Леся Цуренко (twitter.com/BritishTennis)
Фото: Леся Цуренко (twitter.com/BritishTennis)

Матч проти Уотсон став першим для Лесі після травми

Друга ракетка України Леся Цуренко успішно подолала перше коло трав'яного турніру серії WTA Premier в англійському Бірмінгемі. Про це повідомляється в Twitter змагань.

У першому колі українка у двох сетах розібралася з 86 номером світового рейтингу Хізер Уотсон з Великої Британії - 7:6 (2), 7:5. Тенісистки провели на корті 1 годину 51 хвилину.

У другому колі на українку чекає протистояння з переможницею пари між чешкою ​​Христиною Плішковою (WTA 74) і росіянкою Дариною Касаткиною (WTA 14).

Матч проти Уотсон став для Цуренко першим, який вона зіграла після травми, отриманої в матчі Roland Garros.

Нагадаємо, раніше до другого кола турніру в Бірмінгемі вже вийшла і Еліна Світоліна, яка в першому раунді в трьох сетах впоралася з хорваткою Донною Векич.

Зазначимо, Цуренко і Світоліна виграли свої перші матчі на трав'яному покритті в цьому році.

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Теги публікації: Теннис, Элина Свитолина, соревнования  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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