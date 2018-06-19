Цуренко слідом за Світоліною вийшла у другий раунд турніру в Бірмінгемі

Матч проти Уотсон став першим для Лесі після травми

Друга ракетка України Леся Цуренко успішно подолала перше коло трав'яного турніру серії WTA Premier в англійському Бірмінгемі. Про це повідомляється в Twitter змагань.

У першому колі українка у двох сетах розібралася з 86 номером світового рейтингу Хізер Уотсон з Великої Британії - 7:6 (2), 7:5. Тенісистки провели на корті 1 годину 51 хвилину.

У другому колі на українку чекає протистояння з переможницею пари між чешкою ​​Христиною Плішковою (WTA 74) і росіянкою Дариною Касаткиною (WTA 14).

Матч проти Уотсон став для Цуренко першим, який вона зіграла після травми, отриманої в матчі Roland Garros.

Нагадаємо, раніше до другого кола турніру в Бірмінгемі вже вийшла і Еліна Світоліна, яка в першому раунді в трьох сетах впоралася з хорваткою Донною Векич.

Зазначимо, Цуренко і Світоліна виграли свої перші матчі на трав'яному покритті в цьому році.