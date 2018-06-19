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Свитолина с победы стартовала на своем первом травяном турнире сезона

НовостиСпорт    19.06.2018 - 15:12
Фото: Элина Свитолина (twitter.com/BritishTennis)
Фото: Элина Свитолина (twitter.com/BritishTennis)

Украинка одолела хорватку Векич на соревнованиях в Бирмингеме

Первая ракетка Украины Элина Свитолина начала с победы выступления на своем первом травяном турнире в сезоне - Premier в Бирмингеме. Об этом сообщается на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).

Пятая ракетка мира в первом раунде турнира справилась с 55 номером мирового рейтинга Донной Векич из Хорватии - 6:1; 3:6; 6:1. Матч длился полтора часа.

До этого теннисистки встречались между собой три раза: в 2011 году на турнире ITF в Лагосе, в 2013 году в Баку и в 2015 - в Марракеше. Во всех этих матчах побеждала украинка.

Во втором раунде турнира в Бирмингеме Элина Свитолина сыграет с победительницей противостояния Ализе Корне (Франция, WTA 41) - Екатерина Макарова (Россия, WTA 34).

Также на турнире стартует еще одна представительница Украины Леся Цуренко, она сыграет с 86 ракеткой мира британкой Хизер Уотсон. Ориентировочное начало матча - 15.00.

Напомним, Цуренко в четвертом круге Ролан Гаррос отказалась продолжать матч из-за травмы

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Теги публикации: Теннис, Элина Свитолина, соревнования  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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