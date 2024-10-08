Цуренко впевнено подолала перший основний раунд Wuhan Open

Wuhan Open, 1-й раунд

Цуренко – Бултер – 2:0 (6:2, 7:5)

У стартовому сеті досвідчена українка швидко відірвалася з двома брейками (3:0). Бултер спробувала відповісти двома зворотними, але Цуренко ще двічі взяла подачі британської тенісистки та вийшла подавати на партію. Реалізувала вона перший же сетбол.

Друга партія виявилася напруженішою. Суперниці йшли фактично нога в ногу. Навіть на брейк Цуренко британка відразу ж відповіла своїм. Коли ж тай-брейк почав здаватися невідворотним, українська тенісистка ззовні легко взяла подачу Бутлер в одинадцятому геймі (6:5).

Тепер Цуренко опинилася в тій же ситуації, що й під завісу першого сету. Вона впевнено вийшла подавати на поєдинок і дозволила опонентці лише трохи помріяти про реванш, реалізувавши другий матчбол. У наступному колі українка зустрінеться з польською тенісисткою Магдою Лінетт.

Що відомо про Wuhan Open

Турнір серії WTA 1000 з 10-річною історією. Перший розіграш змагань виграла чеська тенісистка Петра Квітова.

Із 2014 року турнір зібрав провідних спортсменок усьоме. У 2020-2023 рр. титул не розігрували через пандемію COVID-19, епіцентром якої став Ухань. Найтитулованіші тенісистки на Wuhan Open – білоруска Аріна Сабаленко й та ж Квітова (по 2 трофеї). Також тут перемагали Вінус Вільямс зі США та французька тенісистка Каролін Гарсія.

Честь України разом із Цуренко продовжить захищати Марта Костюк. Натомість Даяна Ястремська поступилася в першому колі змагань, а Юлія Стародубцева не змогла подолати сито кваліфікації.