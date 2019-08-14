Цуренко впервые за год покинет топ-40 рейтинга WTA

Третья ракетка Украины Леся Цуренко покинет топ-40 в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Такие данные приводит Live WTA Ranking.

Накануне украинка снялась с турнира серии Premier 5 в американском Цинциннати из-за травмы правого локтя.

В прошлом году Цуренко стала четвертьфиналисткой турнира, что означает, что она потеряет много рейтинговых очков. Это приведет к тому, что на US Open Цуренко будет несеяной, и ей придется пройти этап квалификации перед турниром.

На Открытом чемпионате США Цуренко предстоит защищать очки за выход в 1/4 финала. Если Леся неудачно выступит в Нью-Йорке, то в мировом рейтинге при наихудшем для себя раскладе может упасть за пределы топ-60.

На прошлой неделе украинка не стартовала на турнире в Торонто также из-за проблем с локтем, а перед этим на турнире в Вашингтоне проиграла во втором круге.

Напомним, почти месяц назад Даяна Ястремская обошла Лесю Цуренко в рейтинге WTA и стала второй ракеткой Украины.