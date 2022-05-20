Цуренко впервые за 3 года пробилась в основную сетку "Ролан Гаррос"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Цуренко одолела оппонентку в трех сетах. Теперь она присоединится к еще трем соотечественницам – Ангелине Калининой, Марте Костюк и Даяне Ястремской, которые начнут турнир с первого основного раунда.

В первом сете против Наито Цуренко уступили довольно легко (2:6). Ключевой же стала вторая партия. Она длилась более часа и завершилась победой украинки на тай-брейке – 7:6 (7:0). Уже третий сет стал легкой прогулкой для Цуренко – 6:2.

Открытый чемпионат Франции стартует 22 мая и продлится до 5 июня. Победительница турнира заработает 2,2 млн евро призовых.