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Українка Завацька пробилася в друге коло турніру ITF у Словаччині

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Трнава, Середа 10 травня 2023 16:37
Українка Завацька пробилася в друге коло турніру ITF у Словаччині Фото: Катаріна Завацька вийшла в 1/8 фіналу (facebook.com/UkrainianTennisFederation)
Автор: Антон Федорців

Із перемоги в змаганнях Міжнародної тенісної федерації (ITF) у словацькій Трнаві стартувала Катаріна Завацька.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

W100 Trnava, 1/16 фіналу

Шрамкова – Завацька – 0:2 (2:6, 2:6)

Українська тенісистка в двох сетах розібралася з господаркою кортів. Ребекка Шрамкова розпочала з гри на рівних. У перших чотирьох геймах суперниці зосередилися на власних подачах. Це знайшло відображення в цифрах на табло – 2:2.

Утім, Завацька зуміла доволі швидко захопити ініціативою. З двома брейками та впевненою грою на своїх подачах 23-річна українка закрила сет усього за 40 хвилин. Такий розвиток подій надав їй неабиякого імпульсу.

У другій партії Завацька взяла п'ять геймів поспіль. Зокрема, тричі вітчизняна тенісистка взяла гору на подачах словачки. Усе гаразд було і з подачами самої українки. Один із геймів вона взагалі виграла "під нуль". Проте, згодом трохи втратила концентрацію.

Завацька з трьох спроб не реалізувала матч-пойнт на власній подачі. Не пощастило їй і в наступному геймі (+1 нереалізований). Та все ж у восьмому геймі українська тенісистка таки дотиснула суперницю і пробилася в наступний раунд. Там суперницею стане японка Маї Хонтама.

До слова, раніше Костюк стала першою ракеткою України замість Калініної.

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