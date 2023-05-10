Цуренко выиграла у Свитолиной дерби украинок на старте Italian Open

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Internazionali BNL d'Italia, 1-й раунд

Цуренко – Свитолина – 2:0 (6:4, 6:3)

Дебют встречи лучше удался Свитолиной. Она открыла счет на собственной подаче, а уже во втором гейме завоевала очко и на подаче оппонентки. Однако Цуренко сразу же ответила обратным брейком. В пятом же гейме еще раз выиграла на подаче экс-третьей ракетки мира.

Свитолина в первой партии вела борьбу до последнего. Соперницы еще раз обменялись брейками, но Цуренко сумела удержать полученное ранее стратегическое преимущество. В конце концов она завершила сет с первой попытки, попутно отыграв брейк-пойнт.

Еще более ожесточенный поединок стал на старте второй партии. Украинки шли на равных и даже брейки оформили одна за другой. Снова склонить чашу весов в собственную пользу Цуренко сумела в седьмом гейме. Она внешне легко набрала очко на подаче Свитолиной.

Дальше больше. 33-летняя теннисистка выиграла свою подачу, а затем еще раз оформила брейк. Этот пункт оказался решающим. Цуренко завершила и сет, и матч. В следующем круге она встретится с американкой Бернардой Перой.